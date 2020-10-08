Зеленский в кресле Черчилля вдохновился для победы над Россией, – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в ходе официального визита в Великобританию Президент Владимир Зеленский посидел в кресле бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля (1940-1945, 1951-1955) и набрался там позитивного духа для победы в войне с Россией.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Из интересного: день мы начали сегодня в военной комнате Черчилля. В офисе, из которого Уинстон Черчилль руководил войной. Войной, в которой победил. Победил того, кого, казалось, невозможно было победить. Президенту предложили посидеть в кресле Черчилля и осмотреть его комнаты. И знаете, мы там набрались очень важного и позитивного духа для победы", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о Российской Федерации.

"У меня был один соблазн. Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Очевидно не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень красивый символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией", - сказал он.

Кулеба выразил уверенность в том, что такая победа обязательно наступит, в частности благодаря таким друзьям как Великобритания.

"Ну и сигара, конечно, будет. Куда же без нее", - сказал он.

Министр пояснил, что британцы, в особенности начиная с 2014 года, называют вещи своими именами, когда это касается вопросов российской агрессии.

"С ними, честно скажу, приятно иметь дело", - отметил он.

Кулеба записал это видеообращение по поводу подписания между Украиной и Великобританией соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Это первое такое соглашение, подписанное Британией после Брекзита. И подписано оно именно с Украиной, что само по себе символично", - подчеркнул он.

Документ подписали Зеленский и нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Очень успешный, теплый и искренний разговор. Ну, вы знаете: очень харизматичный Борис Джонсон, харизматичный Владимир Зеленский. Они сразу установили очень живую и искреннюю связь, взаимопонимание", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, соглашение создает условия для развития двусторонней торговли и выхода на новый уровень.

"Я предложил британским коллегам, и они поддержали эту идею, запустить специальную программу технической помощи для Украины. Чтобы рассказать украинскому бизнесу, в первую очередь малому и среднему, как торговать с Британией. Научить наш бизнес использовать те возможности, которые создает соглашение", - сообщил он.

По его словам, в ходе переговоров Зеленский и Джонсон обсудили вопрос увеличения инвестиций и усиления сотрудничества в сфере безопасности.

Кроме того, они говорили о НАТО и Зеленский акцентировал внимание на необходимости получения Украиной плана действий по членству в организации.

Также собеседники обсудили вопрос противодействия пандемии коронавируса и обеспечения доступа к вакцине от болезни.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Зеленского отказались от приглашения принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Украину. 7 октября Президент и первая леди провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими. По данным британских СМИ, их королевские высочества приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина. В свою очередь Офис Президента удалил с официального сайта главы государства обнародованную информацию о встрече, а спустя несколько часов полностью изменил пресс-релиз по ее итогам.

В ходе визита Зеленского в Лондон Украина договорилась с Британией о выделении 1 млрд фунтов на развитие ВМФ.

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