Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании

Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "Исторический момент: соглашение подписано", - написал он. Согласно прикрепленной к посту фотографии, его подписали Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Церемония состоялась в Лондоне в ходе официального визита Зеленского в Великобританию. Заключение двустороннего договора было необходимо в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза (так называемый Brexit). Как сообщали Українськi Новини, 7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими. По данным британских СМИ, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина. Также Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.