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08 октября 2020, четверг, 14:20 98
Внешняя политика 2020-10-08T14:30:14+03:00
Українські Новини
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании

Елена Новикова
Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Сотрудничество с Великобританией
Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Twitter/DmytroKuleba
Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Twitter/DmytroKuleba

Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Исторический момент: соглашение подписано", - написал он.

Согласно прикрепленной к посту фотографии, его подписали Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Церемония состоялась в Лондоне в ходе официального визита Зеленского в Великобританию.

Заключение двустороннего договора было необходимо в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза (так называемый Brexit).

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

По данным британских СМИ, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли Зеленских в тронном зале Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы, и это была первая аудиенция мирового лидера с начала карантина.

Также Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

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Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
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