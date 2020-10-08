Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится

55% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", планируют участвовать в местных выборах, назначенных на 25 октября, даже в случае обострения ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Респондентам задавали вопрос, планирует ли они участвовать в местных выборах, назначенных на 25 октября, в случае обострения ситуации с коронавирусом в их населенном пункте. 46% подтвердили готовность принять участие в выборах, 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно, 24% затруднились ответить. На вопрос о том, примут ли участие в местных выборах 25 октября без оговорки ситуации с коронавирусом 58% респондентов ответили, что обязательно примут участие, еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно, 21% затруднились с ответом. Также сообщается, что 81% опрошенных отметили, что они принимают решение самостоятельно, выбирая, за кого голосовать на местных выборах. Наряду с этим, 15% - чаще советуются с близкими и родственниками. Опрос проводился 4-7 октября среди 5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,4%. Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования. 4 октября утвердили формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос о переносе местных выборов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обсуждается.