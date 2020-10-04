Перенос местных выборов из-за коронавируса не обсуждается, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос о переносе местных выборов, которые назначены на 25 октября, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обсуждается.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

"Думаю, нет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", - сказал он.

При этом Ермак уточнил, что Украина является демократическим государством, где каждый может говорить все, что хочет.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Ранее ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местных выборах.

Кроме того, 3 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 140 до 226 462, количество умерших от заболевания - на 44 человека до 4 397 по сравнению с предыдущими сутками.

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