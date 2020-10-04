ЦИК утвердила формы протоколов терризбирокомов об итогах голосования

В воскресенье, 4 октября, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, где утвердили формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, а также внесли изменения в состав терризбирокомов, в то время, как ранее утвердили форму и цвет бюллетеней на местных выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов (голосования) депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых, городских советов, сельских, поселковых, городских голов. Кроме того, утвержден Порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий", - говорится в нем.

Отмечается, что порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям.

Кроме того, в связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172.

Как сообщали Українські Новини, местные выборы назначены на 25 октября.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

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