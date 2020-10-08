В Киевской области почти две сотни новых случаев коронавируса за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 199 человек до 10 490, умерших - на 4 до 213, однако, согласно сообщению на сайте Киевской областной государственной администрации, за отчетные сутки сообщений о летальных случаях не поступало.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, что в Киевской области, по данным областного лабораторного центра, 8 октября на 10:00 официально подтверждены уже 10 490 случаев заболевания коронавирусом.

В том числе COVID-19 обнаружен у 873 детей и у 1 125 медицинских работников.

"За сутки подтверждены 199 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 19 детей в возрасте от 1 до 17 лет", - говорится в сообщении.

23 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 176 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 362 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 9 128 человек.

Выздоровели всего 6 222 человека, из них 512 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровели 147 человек, из них 7 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 213 больных с подтвержденным COVID-19.

В сообщении указано, что за сутки сообщений о летальных случаях не поступало, однако при этом количество летальных случаев по состоянию на 10:00 7 октября составляло 209.

Таким образом, с 6 по 7 октября зафиксированы 4 летальных случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки.

Также Минздрав рекордно увеличил количество тестов на коронавирус.

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