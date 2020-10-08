подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 12:35 73
Общество 2020-10-08T12:37:10+03:00
Українські Новини
В Киевской области почти две сотни новых случаев коронавируса за сутки

В Киевской области почти две сотни новых случаев коронавируса за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 199 человек до 10 490, умерших - на 4 до 213, однако, согласно сообщению на сайте Киевской областной государственной администрации, за отчетные сутки сообщений о летальных случаях не поступало.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, что в Киевской области, по данным областного лабораторного центра, 8 октября на 10:00 официально подтверждены уже 10 490 случаев заболевания коронавирусом.

В том числе COVID-19 обнаружен у 873 детей и у 1 125 медицинских работников.

"За сутки подтверждены 199 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 19 детей в возрасте от 1 до 17 лет", - говорится в сообщении.

23 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 176 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 362 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 9 128 человек.

Выздоровели всего 6 222 человека, из них 512 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровели 147 человек, из них 7 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 213 больных с подтвержденным COVID-19.

В сообщении указано, что за сутки сообщений о летальных случаях не поступало, однако при этом количество летальных случаев по состоянию на 10:00 7 октября составляло 209.

Таким образом, с 6 по 7 октября зафиксированы 4 летальных случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки.

Также Минздрав рекордно увеличил количество тестов на коронавирус.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Коронавирус в Киевской области

В Минздраве готовы развернуть временные госпитали ...
Минздрав рекордно увеличил количество тестов на ко...
С апреля 12,5 тыс. больных коронавирусом было госп...
В Киевской области 192 случая Covid-19 за сутки, 7...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе больше всего заболевших
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в Луганской области
Новости
В Киевской области почти две сотни новых случаев коронавируса за сутки 12:35
Доллар для платежных карт понизился в цене 12:30
Минздрав рекордно увеличил количество тестов на коронавирус 12:07
В Минздраве готовы развернуть временные госпитали для больных коронавирусом 12:03
Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" о убытках, но его не послушали и уволили 12:02
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
В Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok