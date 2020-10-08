Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло

В то время как в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки, 7 октября было госпитализировано 900 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 900 человек", - сказал он.

По словам министра, на утро 8 октября в больницах находятся более 20 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Среди 5 397 человек, у которых 7 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 259 детей и 245 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 15 511 детей и 17 109 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября было госпитализировано 730 больных коронавирусной инфекцией. За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (25 896), Харьковской (22 712) и Львовской областях (21 923).

Тем временем карантин в Украине длится 211 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

Также МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий

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