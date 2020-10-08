В Киеве продолжает расти количество новых случаев заражения COVID-19. В каком районе больше всего заболевших

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 23 медика.

В больницы столицы 7 октября были госпитализированы 36 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 222 человека, всего коронавирус преодолели 9 116 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 107, в Оболонском - 52 и 51 случай в Днепровском районе.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки.

Также в Украине количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло.

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