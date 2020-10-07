Завтра Киев накроет сильный туман - синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности

Пока на Украину идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием, подня вечером, 7 октября, и в четверг утром, 8 октября, значительно ухудшиться. В столице ожидается сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Туман накроет столицу в ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября. При сноптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов.

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