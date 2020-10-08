Из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП

За прошедшие сутки, 7 октября, патрульные Киева оформили 137 дорожно-транспортных происшествий - в основном, они произошли из-за плохих погодных условий, которые привели к плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульная полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, не нарушать ПДД и учитывать погодные условия.

Как сообщали Українські Новини, в среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе.

Синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре. С 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов.



Тем временем директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода ждет украинцев осенью-2020.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости