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08 октября 2020, четверг, 11:03 771
Общество 2020-10-08T13:15:04+03:00
Українські Новини
Из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП

Из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП

Ольга Фандорина
Киев, Патрульная полиция, Сложные погодные условия, ДТП в Киеве, Плохая погода
ДТП. Фото: Патрульная полиция
ДТП. Фото: Патрульная полиция

За прошедшие сутки, 7 октября, патрульные Киева оформили 137 дорожно-транспортных происшествий - в основном, они произошли из-за плохих погодных условий, которые привели к плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульная полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, не нарушать ПДД и учитывать погодные условия.

Как сообщали Українські Новини, в среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе. 

Синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре. С 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов


Тем временем директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода ждет украинцев осенью-2020

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