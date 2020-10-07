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07 октября 2020, среда, 06:30 104
Президент 2020-10-07T08:05:31+03:00
Українські Новини
7-8 октября Президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию

7-8 октября Президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию

Кира Молчанова
Великобритания, официальный визит, Владимир Зеленский
Великобритания. Фото: freepik
Великобритания. Фото: freepik

Президент Владимир Зеленский посетит 7-8 октября Великобританию с официальным визитом, в ходе которого проведет встречи с властями и подпишет договор свободной торговле после Brexit.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"7-8 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию. В рамках визита предусмотрена аудиенция Президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон)", - сказано в нем.

Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

Также Зеленский проведет встречи со спикером палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

Кроме того, в ходе визита Президент посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Как сообщали Українськi Новини, недавно в Минобороны Великобритании назвали Украину "задним двором России", но потом забрали свои слова обратно.

В июле Зеленский назначил послом в Великобритании Вадима Пристайко - бывшего министра иностранных дел.

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