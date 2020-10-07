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07 октября 2020, среда, 18:44 123
Общество 2020-10-07T18:45:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ назвали, сколько медиков погибло от коронавируса с начала эпидемии

В МОЗ назвали, сколько медиков погибло от коронавируса с начала эпидемии

Ольга Фандорина
Медицина, Смерть, Медики, Смерть от коронавируса в Украине
Медик. Фото: Pixabay
Медик. Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что с начала эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 132 медицинских работника, в то время как количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня у нас количество умерших медработников составляет 132 человека", - сказал он.

По словам министра, сейчас доля медработников среди общего количества заболевших не превышает 5%.

Степанов отметил, что в случае смерти медработника от COVID-19 Минздрав передает необходимые документы Фонду социального страхования для осуществления выплат семьям умерших.

Как сообщали Українські Новини, эпидемиолог прогнозирует, что коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, а страну ждет жесткий карантин.

Тем временем в Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки. 

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