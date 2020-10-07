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07 жовтня 2020, середа, 18:44 8
Суспільство 2020-10-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, скільки медиків загинуло від коронавірусу з початку епідемії

У МОЗ розповіли, скільки медиків загинуло від коронавірусу з початку епідемії

Ольга Фандорина
Медицина, Смерть, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні, смертність від коронавірусу, смерть медпрацівників
Медик. Фото: Pixabay
Медик. Фото: Pixabay

В той час, як кількість госпіталізованих з коронавірусом знову збільшилася, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що з початку епідемії від коронавірусної інфекції померли 132 медичних працівника.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні у нас кількість померлих медпрацівників становить 132 людини", - сказав він.

За словами міністра, зараз частка медпрацівників серед загальної кількості хворих не перевищує 5%.

Степанов зазначив, що в разі смерті медпрацівника від COVID-19 МОЗ передає необхідні документи Фонду соціального страхування для здійснення виплат сім'ям померлих.

Як повідомляли Українські Новини, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що Україну чекає сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію – вже в листопаді в Україні можуть виявляти до 12 тис. хворих на коронавірус на добу.

Також в Сумській області робота ще одного медичного закладу була перепрофільована для приймання пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Тим часом 6 жовтня в Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус – кількість виявлених випадків COVID-19 збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597

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