У МОЗ розповіли, скільки медиків загинуло від коронавірусу з початку епідемії

В той час, як кількість госпіталізованих з коронавірусом знову збільшилася, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що з початку епідемії від коронавірусної інфекції померли 132 медичних працівника. Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Станом на сьогодні у нас кількість померлих медпрацівників становить 132 людини", - сказав він. За словами міністра, зараз частка медпрацівників серед загальної кількості хворих не перевищує 5%. Степанов зазначив, що в разі смерті медпрацівника від COVID-19 МОЗ передає необхідні документи Фонду соціального страхування для здійснення виплат сім'ям померлих. Як повідомляли Українські Новини, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що Україну чекає сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію – вже в листопаді в Україні можуть виявляти до 12 тис. хворих на коронавірус на добу. Також в Сумській області робота ще одного медичного закладу була перепрофільована для приймання пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19. Тим часом 6 жовтня в Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус – кількість виявлених випадків COVID-19 збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597