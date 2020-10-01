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01 октября 2020, четверг, 19:04 415
Политика 2020-10-01T20:15:02+03:00
Українські Новини
Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы

Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы

Ольга Фандорина
Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Отмена рейсов
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).

Об этом свидетельствуют данные Госавиаслужбы, передают Українськi Новини.

Согласно им, указанные территории отнесены в категорию "запрещено" для осуществления авиаперевозок.

Общий уровень террористической угрозы Азербайджана и Армении определен как высокий.

При этом уровень угрозы применения ракетных систем земля-воздух, воздух-воздух, ПЗРК, БПЛА в отношении воздушных судов над территорией этих стран установлен как средний.

Как сообщали Українські новини, Армения обвинила Турцию в сбитии своего военного самолета в воздушном пространстве Армении. Анкара отрицает это.

Также МАУ отменила рейсы в Ереван.

 Армения ввела военное положение и объявила общую мобилизацию в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном.

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