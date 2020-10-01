Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы

Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в\/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения). Об этом свидетельствуют данные Госавиаслужбы, передают Українськi Новини. Согласно им, указанные территории отнесены в категорию "запрещено" для осуществления авиаперевозок. Общий уровень террористической угрозы Азербайджана и Армении определен как высокий. При этом уровень угрозы применения ракетных систем земля-воздух, воздух-воздух, ПЗРК, БПЛА в отношении воздушных судов над территорией этих стран установлен как средний. Как сообщали Українські новини, Армения обвинила Турцию в сбитии своего военного самолета в воздушном пространстве Армении. Анкара отрицает это. Также МАУ отменила рейсы в Ереван. Армения ввела военное положение и объявила общую мобилизацию в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном.