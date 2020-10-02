Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь

Президент Владимир Зеленский отрицает, что Украина якобы намерена предоставить Азербайджану военную помощь в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочего визита в Черновицкую область, передают Українськi Новини.

"Речь не идет о том, что Украина будет помогать военной помощью любой стране", - сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что в случае необходимости Украина будет готова предоставить военную поддержку Азербайджану.

"Тут нечего думать. Давайте не путать личное высказывание депутата, не важно от какой партии. Они все у нас в Раде говорят такое, что иногда нельзя, чтобы попадало в СМИ. Это личное высказывание. Что касается моего отношения - это точно не полномочия какого-либо депутата, это полномочия главы государства, верховного главнокомандующего. Поэтому такого вопроса не может быть", - отреагировал Зеленский.

Он добавил, что у Украины действительно тесные отношения с Азербайджаном в экономической и геополитической сфере, а также взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета.

В то же время Президент подчеркнул, что в вопросе обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха Украина призывает Азербайджан и Армению к диалогу и деэскалации конфликта, а международных партнеров - к помощи.

"Я хотел бы в этом вопросе, чтобы наши государства, медиа и общества, и особенно западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так замороженных конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример. Потому что он может быть заморожен на некоторое время. Моя позиция, которую мы отстаиваем сейчас в Украине из-за того, что у нас война на Донбассе, что не может быть никакого замороженного конфликта. Потому что потом будет диверсия или провокация, но в любом случае взрыв даже через 30 лет после войны. Поэтому надо решать вопрос быстро", - сказал он.

До этого партия "Слуга народа" опубликовала официальное заявление, что личное мнение Марченко не является позицией фракции и государства.

Резко по поводу ее заявления высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал он в соцсетях.

Практически идентичные комментарии относительно высказываний Марченко дали "Слуга народа" и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Они подчеркнули, что решение о предоставлении военной помощи относится к компетенции правительства и Президента, а не отдельных депутатов, призвав последних к взвешенным заявлениям, которые не провоцировали бы эмоции, вражду и противостояние и отвечали бы официальной позиции Украины.

Также они призвали Азербайджан и Армению, в том числе их общины в Украине, не поддаваться на провокации.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).

Ранее SkyUp приняла решение не отменять рейсы в Ереван и Баку.

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