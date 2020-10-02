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02 октября 2020, пятница, 22:03 736
Политика 2020-10-02T22:03:21+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь

Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь

Ольга Фандорина
Азербайджан, Армения, Карабах, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский отрицает, что Украина якобы намерена предоставить Азербайджану военную помощь в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочего визита в Черновицкую область, передают Українськi Новини.

"Речь не идет о том, что Украина будет помогать военной помощью любой стране", - сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко заявила, что в случае необходимости Украина будет готова предоставить военную поддержку Азербайджану.

"Тут нечего думать. Давайте не путать личное высказывание депутата, не важно от какой партии. Они все у нас в Раде говорят такое, что иногда нельзя, чтобы попадало в СМИ. Это личное высказывание. Что касается моего отношения - это точно не полномочия какого-либо депутата, это полномочия главы государства, верховного главнокомандующего. Поэтому такого вопроса не может быть", - отреагировал Зеленский.

Он добавил, что у Украины действительно тесные отношения с Азербайджаном в экономической и геополитической сфере, а также взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета.

В то же время Президент подчеркнул, что в вопросе обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха Украина призывает Азербайджан и Армению к диалогу и деэскалации конфликта, а международных партнеров - к помощи.

"Я хотел бы в этом вопросе, чтобы наши государства, медиа и общества, и особенно западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так замороженных конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример. Потому что он может быть заморожен на некоторое время. Моя позиция, которую мы отстаиваем сейчас в Украине из-за того, что у нас война на Донбассе, что не может быть никакого замороженного конфликта. Потому что потом будет диверсия или провокация, но в любом случае взрыв даже через 30 лет после войны. Поэтому надо решать вопрос быстро", - сказал он.

До этого партия "Слуга народа" опубликовала официальное заявление, что личное мнение Марченко не является позицией фракции и государства.

Резко по поводу ее заявления высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал он в соцсетях.

Практически идентичные комментарии относительно высказываний Марченко дали "Слуга народа" и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Они подчеркнули, что решение о предоставлении военной помощи относится к компетенции правительства и Президента, а не отдельных депутатов, призвав последних к взвешенным заявлениям, которые не провоцировали бы эмоции, вражду и противостояние и отвечали бы официальной позиции Украины.

Также они призвали Азербайджан и Армению, в том числе их общины в Украине, не поддаваться на провокации.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).

Ранее SkyUp приняла решение не отменять рейсы в Ереван и Баку.

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