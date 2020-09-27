Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

В воскресенье, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - сообщил он.

Как сообщает "Европейская правда", в Минобороны Азербайджана заявляют, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".

27 сентября утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Как сообщали Українські Новини, летом в Армении действовало чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Также в Армении протестующие забросали посольство Украины в Ереване пластиковыми тарами с борщом, после того, как украинский МИД сделал заявление относительно конфликта Армении с Азербайджаном..

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