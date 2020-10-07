COVID-19 выявили у главы правления "Ощадбанка"

В то время как в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, главе правления государственного банка "Ощадбанк" Андрею Пышному поставили диагноз COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом Андрей Пышный сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"4753 — новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID 19 — обнаружен", — написал Пышный.

По его словам, заболевание никак не повлияет на работу "Ощадбанка" — на подобные ситуации предусмотрен специальный протокол. Все рабочие вопросы Пышный будет решать в дистанционном формате.

Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирусом заболел Артем Сытник — глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Также сообщалось, что председателю правления "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву поставили диагноз коронавирусная инфекция COVID-19.

Кроме того, пятый президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел коронавирусом нового типа. У него ухудшилось состояние, врачи выявили двухстороннее воспаление легких.

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