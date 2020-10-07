В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз

В то время как в Украине за сутки снова выросло количество госпитализированных с COVID-19 пациентов, в Днипре учащихся Университета имени Альфреда Нобеля отправили на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Как передают Українські Новини, об этом говорится на сайте высшего учебного заведения. Соответствующее решение администрация университета приняла на фоне роста заболевших коронавирусом среди студентов и преподавателей. Это, уверено руководство, поможет обезопасить учащихся и персонал от угрозы заражения. "С 5 октября студенты учатся дистанционно с помощью платформ Zoom и Google Classroom. Занятия проходят по расписанию", — говорится в сообщении. Отмечается, что весной этого года университет также переводил студентов на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре на дистанционное обучение перевели студентов Национального технического университета "Днепровская политехника", где віявили заражение коронавирусом. Также сообщалось, что по состоянию на начало месяца на самоизоляции находились более 5 тысяч учеников в учебных заведениях Днепропетровской области. Кроме того, у работника Днепропетровского окружного административного суда выявили заражение коронавирусом.