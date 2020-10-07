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07 октября 2020, среда, 11:52 341
Общество 2020-10-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз

В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз

Константин Долгий
Днепропетровская область, Днипро, коронавирус в Украине, Коронавирус в Днепропетровской области, Пандемия коронавируса, Карантин в ВУЗах
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время как в Украине за сутки снова выросло количество госпитализированных с COVID-19 пациентов, в Днипре учащихся Университета имени Альфреда Нобеля отправили на карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом говорится на сайте высшего учебного заведения.

Соответствующее решение администрация университета приняла на фоне роста заболевших коронавирусом среди студентов и преподавателей. Это, уверено руководство, поможет обезопасить учащихся и персонал от угрозы заражения.

"С 5 октября студенты учатся дистанционно с помощью платформ Zoom и Google Classroom. Занятия проходят по расписанию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что весной этого года университет также переводил студентов на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре на дистанционное обучение перевели студентов Национального технического университета "Днепровская политехника", где віявили заражение коронавирусом.

Также сообщалось, что по состоянию на начало месяца на самоизоляции находились более 5 тысяч учеников в учебных заведениях Днепропетровской области.

Кроме того, у работника Днепропетровского окружного административного суда выявили заражение коронавирусом.

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