В Днепропетровской области более 5 000 школьников на самоизоляции из-за COVID-19

В то время как в Украине установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом, на Днепропетровщине больше сотни школьников болеют COVID-19, еще более 5 тысяч — находятся на дистанционном обучении.

Об этом заявил главный санитарный врач Днепропетровской области Роман Чуб, передают Українські Новини.

На сегодня в области наблюдается тяжелая ситуация с распространением коронавируса в учебных заведениях. Так, по словам Чуба, с начала учебного года 133 ребенка проходят лечение от COVID-19 и еще 5 220 были отправлены на самоизоляцию.

"Учителей также не хватает. В некоторых школах Днипра просто нет кому проводить занятия, поэтому целые классы отправляют на дистанционное обучение", — рассказал он.

Только за минувшие сутки, отмечает Чуб, 359 школьников перевели на двухнедельный карантин.

Он также напомним, что Днипро попал в "желтую" карантинную зону, а это значит, что с 5 октября в областном центре начнут действовать новые ограничения.

Как сообщали Українські Новини, высшее учебное заведение "Днепровская политехника" ушла на карантин из-за подтвержденных случаев коронавируса.

Также сообщалось, что ранее в Днепропетровском окружном административном суде выявили вспышку COVID-19. Коронавирусом заразился второй сотрудник учреждения.

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