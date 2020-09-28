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28 сентября 2020, понедельник, 17:15 636
Общество 2020-09-28T17:45:01+03:00
Українські Новини
"Днепровская политехника" уходит на карантин из-за COVID-19

"Днепровская политехника" уходит на карантин из-за COVID-19

Константин Долгий
Днепропетровская область, Днипро, коронавирус в Украине, Коронавирус в Днепропетровской области, Пандемия коронавируса, Самоизоляция учеников
Карантин в учебном заведении. Фото: pixabay
Карантин в учебном заведении. Фото: pixabay

В Днипре, где ранее в одном из судов зафиксировали вспышку коронавируса, Национальный технический университет "Днепровская политехника" переходит на режим дистанционного обучения.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

Первой причиной для этого послужило решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая отнесла город Днипро в "желтую" карантинную зону.

Также среди преподавателей и студентов вуза были подтверждены случаи заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Сообщается, что сейчас на дистанционное обучение переводится лишь часть студентов. Образовательный процесс 1-го и 2-го курсов бакалавриата, а также 1-го курса магистратуры будет продолжаться в обычном режиме до 11 октября.

По информации Минздрава Украины, в Днепропетровской области от начала пандемии был подтвержден 5 351 случай заражения коронавирусом. Из них 2 782 закончились выздоровлением, еще 106 — смертью.

Как сообщали Українські Новини, за период нового учебного года в Днепропетровской области случаи СOVID-19 выявили в почти 150 учебных заведениях, из-за чего почти четыре тысячи учащихся оказались на самоизоляции.

Также сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с подозрением на респираторное заболевание COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна больницы, куда его госпитализировали накануне.

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