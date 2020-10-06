В Ровно в институте вспышка коронавируса

В Ровенском государственном гуманитарном университете зафиксирована вспышка коронавируса CОVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

Указано, что заразились пять преподавателей, одна студентка, комендант и концертмейстер. Также коронавирусом заболели преподаватель музучилища и воспитатель общежития.

Все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники уже сдали ПЦР-тесты. Относительно подтвержденных случаев заболевания проводится эпидрасследование.

С начала пандемии в Ровенской области зарегистрировано 13 374 случая заболевания коронавирусом, из них – 177 летальных. Преодолели болезнь 10 617 человек, в том числе, за сутки выписаны 260 жителей области. В настоящее время в больницах Ровенщины в тяжелом состоянии находится каждый четвертый больной COVID-19. Заполненность коек больными коронавирусом в больницах первой волны – 62%.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября было госпитализировано 475 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, в то время, как тест на коронавирус можно сделать бесплатно.

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