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12 сентября 2020, суббота, 17:31 475
Общество 2020-09-12T17:31:01+03:00
Українські Новини
Районную станцию скорой помощи закрыли на карантин в Сумской области

Районную станцию скорой помощи закрыли на карантин в Сумской области

Константин Долгий
Сумская область, Скорая помощь, Covid-19, Карантин из-за коронавируса, Пандемия коронавируса
Автомобиль скорой помощи. Фото: Українське фото
Автомобиль скорой помощи. Фото: Українське фото

В то время как в Ирпене Киевской области из-за коронавируса закрыли родильный дом, на Сумщине отделение скорой помощи приостановило работу после подтверждения COVID-19 у нескольких работников.

Об этом в субботу, 12 сентября, пишет издание Білопілля City, передают Українські Новини.

Вспышку коронавируса нового типа SARS-CoV-2 выявили у работников станции скорой помощи, которая обсуживает отделение экстренной службы в Белополье. По этой причине было принято решение закрыть станцию.

Соответствующее решение было принято в Сумском центре экстренной медицины. Карантин на станции скорой помощи продлится до тех пора, пока ее работники окончательно не поправятся.

"Со дня на день работа отделения будут постепенно восстанавливаться по мере выздоровления работников", — заявили в центре.

Отмечается, что на время сложившейся ситуации район не останется без скорой помощи. Принимать экстренные вызовы будут бригады из расположенных рядом Сум, Ульяновки и Ворожбы.

Как сообщали Українські Новини, несколько школ в Киевской области закрыли до начала учебного года из-за несоответствия требованиям эвакуации заболевших коронавирусом.

Также в Украине к ослаблению карантина оказались не готовы 17 областей и Киев.

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