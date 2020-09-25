COVID-19 подтвердили у работника одного из судов Сумской области

В то время как в Министерстве здравоохранения назвали город с наибольшим в Украине количеством заболевших COVID-19, в Конотопском горрайонном суде выявили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что сегодня, 25 сентября, по результатам вирусологического исследования, у одного из работников суда подтвердилось заражения острым респираторным заболеванием COVID-19.

На протяжении дня в помещении суда проводилась усиленная дезинфекция. Работу в штатном режиме суд продолжит с понедельника, 28 сентября.

В пресс-службе отметили, что это первый случай заражения острым респираторным заболеванием COVID-19 среди работников данного учреждения.

Как сообщали Українські Новини, вспышку COVID-19 выявили в Днепропетровском окружном суде, где коронавирусом заразился уже второй сотрудник учреждения.

Также сообщалось, что ранее в Сумской области на карантин закрыли станцию скорой помощи, среди работников которой было выявлено большое количество случаев заражения коронавирусом.

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