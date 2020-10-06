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06 октября 2020, вторник, 15:33 993
Общество 2020-10-06T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Сумах вспышка COVID-19 произошла в одном из судов

В Сумах вспышка COVID-19 произошла в одном из судов

Константин Долгий
Суд, Сумы, Сумская область, Пандемия коронавируса, коронавирус в Сумской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время как в Украине стремительно возросло количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, один из работников Сумского апелляционного суда заразился коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-центре суда.

Диагноз респираторное заболевание COVID-19 поставили работнице учреждения, она находится на больничном. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди работников учреждения.

Несмотря на данную ситуация, суд продолжает работать в штатном режиме. Представители учреждения напоминают гражданам о необходимости соблюдать масочный режим во время посещения суда, граждан с признаками заболевания просят оставаться дома и обращаться с помощью альтернативных способов.

Как сообщали Українські Новини, это не первый суд в области, где произошло заражения коронавирусом. Ранее, в Конотопском горрайонном суде у работника диагностировали заболевание COVID-19.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Сумской области на двухнедельный карантин закрыли районную станцию скорой помощи, а для нужд жителей привлекли бригады из соседних районов.

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