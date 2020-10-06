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06 октября 2020, вторник, 21:28 13
Европа 2020-10-06T21:28:42+03:00
Українські Новини
Безвизовому режиму ничего не угрожает, - Зеленский в Брюсселе

Безвизовому режиму ничего не угрожает, - Зеленский в Брюсселе

Ольга Фандорина
Евросоюз, Безвизовый режим, безвиз, Владимир Зеленский

Украина и Европейский Союз намереваются подписать соглашение о едином авиационном пространстве в начале 2021 года - Зеленский заявил, что безвизовому режиму ничего не угрожает.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам 22-го саммита "Украина - ЕС" в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

"Были обсуждены сроки подписания соглашения о совместном авиационном пространстве, которое уже много лет пребывает на нашей повестке дня. Нас заверили, что все технические вопросы будут урегулированы и это соглашение будет подписано как можно быстрее... Меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы наконец это сделаем", - сказал он.

Зеленский также акцентировал внимание на отсутствии каких-либо угроз безвизовому режиму Украины с Евросоюзом.

"Партнеры из Европейского Союза заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии. И как только позволит сложная эпидемическая ситуация, украинцы смогут снова планировать свои путешествия в Европу", - сказал он.

По его словам, также была достигнута договоренность о начале в 2021 году совместной оценки достижения целей соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент подчеркнул, что это станет движущей силой для обновления соглашения.

Также Зеленский сообщил, что в ходе саммита было предметно обсуждено углубление секторальной интеграции Украины с Евросоюзом.

В частности, речь шла о едином цифровом рынке, энергетическом рынке, "зеленом курсе" и промышленном безвизе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел безвиз для китайских туристов.

Ранее сообщалось о том, что в Соединенных Штатах Америки возобновили выдачу виз украинским студентам.

Кроме того, со 2 февраля 2020 года в Европейском союзе вступили в силу новые правила получения виз.

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