В МИД Украины сообщили, что сигнала о пересмотре "безвиза" с ЕС не было

Украина не получала от Европейского союза информации о возможном пересмотре безвизового режима, а соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее словам, сейчас нет никаких угроз для безвиза с ЕС. "Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП, а также о рисках для безвиза с ЕС. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел безвиз для китайских туристов. Ранее сообщалось о том, что в Соединенных Штатах Америки возобновили выдачу виз украинским студентам. Кроме того, со 2 февраля 2020 года в Европейском союзе вступили в силу новые правила получения виз.