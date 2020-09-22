В МИД Украины сообщили, что сигнала о пересмотре "безвиза" с ЕС не было

Украина не получала от Европейского союза информации о возможном пересмотре безвизового режима, а соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, сейчас нет никаких угроз для безвиза с ЕС.

"Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП, а также о рисках для безвиза с ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел безвиз для китайских туристов.

Ранее сообщалось о том, что в Соединенных Штатах Америки возобновили выдачу виз украинским студентам.

Кроме того, со 2 февраля 2020 года в Европейском союзе вступили в силу новые правила получения виз.

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