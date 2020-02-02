В ЕС вступили в силу новые правила получения виз: что изменилось

С сегодняшнего дня для въезда в страны Европейского союза действуют новые правила получения виз для краткосрочных поездок. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Так, сообщается, что новые правила облегчат развитие туризма и процедуру запросов на визу для въезда в Европу.

"Новые правила ЕС относительно краткосрочных виз будут применяться со 2 февраля 2020 года. Они упростят для законных посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риска незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила касаются 105 третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз. В то же время никаких изменений в визовой политике не произойдет для стран, которые имеют режим безвизовых поездок в ЕС.

Новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, которые являются членами Шенгенской зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Испания и Швеция). Такие правила распространяются также на четыре ассоциированные с ЕС страны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Краткосрочные визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют путешествие по всем странам ЕС продолжительностью до 90 дней в любой период в 180 дней.

Как сообщали Українські Новини, Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза.

Также правительство Великобритании заявило, что с конца февраля все желающие получить рабочую визу, смогут без проблем проделать данную процедуру в ускоренном темпе.