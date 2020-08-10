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10 августа 2020, понедельник, 13:55 100
Общество 2020-08-10T14:15:01+03:00
Українські Новини
США возобновили выдачу виз украинским студентам

США возобновили выдачу виз украинским студентам

Александр Савич
США, Соединенные Штаты Америки, Визы, Студенты, Виза в США
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Фото: volynnews.com
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Фото: volynnews.com

Вслед за разрешением студентам из европейских стран, у которых уже есть визы, въезжать в Соединенные Штаты Америки, была возобновлена выдача американских виз украинским студентам. Об этом сообщает посольство США в Украине, передают Українськi Новини.

Выдача виз ранее была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме – только для студентов. Мы возобновим предоставление услуг по получению других типов виз как только у нас появится такая возможность", – сказано в заявлении посольства США. 

По информации Министерства иностранных дел Украины, США одна из 39 стран, въезд в которые разрешен всем украинцам, в том числе с туристической целью. Ограничение введено для тех, кто в течение последних 14 дней пребывал, в том числе транзитом, на территории любой из 26 стран членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая или Ирана.

Как сообщали Українські новини, на западной границе Украины образовались огромные очереди.

Также Украина ввела безвиз для китайских туристов.

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