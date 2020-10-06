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06 жовтня 2020, вівторок, 21:28 10
Європа 2020-10-06T23:15:02+03:00
Українські Новини
Підписати угоду про єдиний авіапростір Україна і ЄС мають намір на початку 2021, — Зеленський в Брюселі

Підписати угоду про єдиний авіапростір Україна і ЄС мають намір на початку 2021, — Зеленський в Брюселі

Ольга Фандорина
Президент, Президент України, Володимир Зеленський, Європейський Союз, Україна-ЄС, єдиний авіапростір

Україна і Європейський Союз мають намір підписати угоду про єдиний авіаційний простір на початку 2021 року, тоді як раніше в МЗС заявили, що безвізовому режиму нічого не загрожує.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 22-го саміту "Україна - ЄС" в Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.

"Були обговорені терміни підписання угоди про спільний авіаційний простір, яка вже багато років перебуває на нашому порядку денному. Нас запевнили, що всі технічні питання будуть врегульовані й ця угода буде підписана якнайшвидше ... Мене запевнили сьогодні колеги, що на початку наступного року ми нарешті це зробимо", - сказав він.

Зеленський також акцентував увагу на відсутності будь-яких загроз безвізового режиму України з Євросоюзом.

"Партнери з Європейського Союзу запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії. І як тільки дозволить складна епідемічна ситуація, українці зможуть знову планувати свої подорожі в Європу", — сказав він.

За його словами, також була досягнута домовленість про початок в 2021 році спільного оцінки досягнення цілей угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент підкреслив, що це стане рушійною силою для відновлення угоди.

Також Зеленський повідомив, що в ході саміту було предметно обговорено поглиблення секторальної інтеграції України з Євросоюзом.

Зокрема, мова йшла про єдиний цифровий ринок, енергетичний ринок, "зелений курс" і промисловий безвіз.

Як повідомляли Українські Новини, Президент  Володимир Зеленський ввів безвіз для китайських туристів

Раніше повідомлялося про те, що в  Сполучених Штатах Америки відновили видачу віз українським студентам.

Крім того, з 2 лютого 2020 року в Європейському союзі  набули чинності нові правила отримання віз.

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