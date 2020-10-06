Еще 17 классов в Киеве перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 3, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 17 до 377 в сравнении с прошлыми сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 410 учеников и 302 учителя.

Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 47 групп.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українські новини, лицей в Вишневом, директор которого умер от коронавируса, уходит на карантин.

Также в Киевской области растет количество новых случаев заражения коронавирусом.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 5 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 355 человек до 25 091, умерших - на 6 до 436.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости