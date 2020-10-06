Еще 17 классов в Киеве перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 3, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 17 до 377 в сравнении с прошлыми сутками. Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин. Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 410 учеников и 302 учителя. Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 47 групп. Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов. Как сообщали Українські новини, лицей в Вишневом, директор которого умер от коронавируса, уходит на карантин. Также в Киевской области растет количество новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 5 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 355 человек до 25 091, умерших - на 6 до 436.