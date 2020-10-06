30 школ в Киевской области находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса

30 школ в Киевской области по состоянию на вторник, 6 октября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса, тогда как ранее сообщалось, что Минобразования начало ведение школьных е-журналов и е-дневников. Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини. "Если говорить отдельно об учреждениях общего среднего образования, то их на дистанционном обучении – 30", – сказал он. При этом 20 школ, которые ранее переводились на дистанционную форму обучения, вернулись к дневной форме. Кроме того, 18 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на дневную форму обучения. При этом 162 класса в 98 школах Киевской области сейчас находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет 15 218 человек. С начала сентября коронавирус был выявлен в 127 учебных заведениях, где болеют 167 педагогических работников и 146 учеников. Также 5 учреждений дошкольного образования закрыты в области на карантин. Как сообщали Українські новини, лицей в Вишневом, директор которого умер от коронавируса, уходит на карантин. Также в Киевской области растет количество новых случаев заражения коронавирусом.