30 школ в Киевской области находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса

Количество закрытых на карантин школ в Киевской области на 6 октября. Фото: pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киевской области на 6 октября. Фото: pixabay

30 школ в Киевской области по состоянию на вторник, 6 октября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса, тогда как ранее сообщалось, что Минобразования начало ведение школьных е-журналов и е-дневников.

Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини.

"Если говорить отдельно об учреждениях общего среднего образования, то их на дистанционном обучении – 30", – сказал он.

При этом 20 школ, которые ранее переводились на дистанционную форму обучения, вернулись к дневной форме.

Кроме того, 18 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на дневную форму обучения.

При этом 162 класса в 98 школах Киевской области сейчас находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса.

Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет 15 218 человек.

С начала сентября коронавирус был выявлен в 127 учебных заведениях, где болеют 167 педагогических работников и 146 учеников.

Также 5 учреждений дошкольного образования закрыты в области на карантин.

Как сообщали Українські новини, лицей в Вишневом, директор которого умер от коронавируса, уходит на карантин.

Также в Киевской области растет количество новых случаев заражения коронавирусом.

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