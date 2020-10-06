Ще 17 класів у Києві перевели на "дистанційку" через коронавірус

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві залишилося на рівні 3, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 17 до 377 порівняно з минулою добою. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 410 учнів і 302 вчителі. У столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 47 груп. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садків. Як повідомляли Українські новини, ліцей у Вишневому, директор якого помер від коронавірусу, йде на карантин. Також в Київській області зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 5 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 355 осіб до 25 091, померлих - на 6 до 436.