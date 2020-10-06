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06 жовтня 2020, вівторок, 19:15 9
Політика 2020-10-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
Ще 17 класів у Києві перевели на "дистанційку" через коронавірус

Ще 17 класів у Києві перевели на "дистанційку" через коронавірус

Ольга Фандорина
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Дистанційна освіта. Фото: pixabay
Дистанційна освіта. Фото: pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві залишилося на рівні 3, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 17 до 377 порівняно з минулою добою.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 410 учнів і 302 вчителі.

У столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 47 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садків.

Як повідомляли Українські новини, ліцей у Вишневому, директор якого помер від коронавірусу, йде на карантин.

Також в Київській області зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 5 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 355 осіб до 25 091, померлих - на 6 до 436.

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