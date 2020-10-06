В Киевской области растет количество новых случаев заражения COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 5 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 182 человека до 10 099, умерших - на 1 до 202.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 6 октября 2020 на 8:00 официально подтверждены 10 099 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 836 детей и у 1 091 медицинского работника. За сутки подтверждены 182 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 11 детей от 7 до 17 лет", - сказано в нем.

20 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, а 162 человека - на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 313 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 8 786 человек.

Выздоровели всего 6 010 человек, из них 504 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 202 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение об 1 летальном случае.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии.

Также количество летальных случаев от коронавируса в Украине выросло почти в три раза за сутки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости