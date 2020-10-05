В Киеве за сутки умерли от коронавируса 10 человек. В каких районах больше всего болеют

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 4 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 286 человек до 24 736, умерших - на 10 до 430.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки в Киеве выявили 286 больных коронавирусом, 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса умерли 430 киевлян. Сегодня в столице уже 24 736 случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от 4 до 17 лет, а также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от 4 года до 17 лет. Среди заболевших 12 медиков.

В больницы столицы 4 октября были госпитализированы 32 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 399 человек, всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском - по 44 случая.

Статистика по коронавирусу. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 407 человек до 24 450, умерших - на 8 до 421.



Кроме того, больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию.

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