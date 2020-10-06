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  • Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко суд оставил в силе
06 октября 2020, вторник, 17:36 256
Политика 2020-10-06T18:15:01+03:00
Українські Новини
Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко суд оставил в силе

Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко суд оставил в силе

Ольга Фандорина
Арест, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, которому в августе вручили обвинительный акт, под стражей.

Об этом свидетельствует трансляция заседания, передают Українськi Новини.

Таким образом, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для Антоненко на время судебного рассмотрения удовлетворено не было.

Так, суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, ряд депутатов просили отпустить Антоненко им на поруки, но суд также отклонил данное ходатайство.

Как сообщали Українські новини, с подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет в августе.

Также в июле суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета.

Кроме того, 20 июля была 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета, который 20 июля 2016 года погиб в центре Киева в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года полиция сообщила о 5 подозреваемых в организации убийства.

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