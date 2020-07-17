Суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.

Данное решение принял судья Виталий Писанец, передают Українськi Новини.

Содержание под стражей Кузьменко и Антоненко продлено до 13 сентября.

Дугарь продлены возложенные на нее обязанности, в частности являться по требованию в суды и к правоохранителям.

"Печерским районным судом Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу, и преподаватели учебного заведения", - написал ее адвокат Денис Ломанов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь.

Кроме того, за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.



Тем временем бывший генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека.