Суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца. Данное решение принял судья Виталий Писанец, передают Українськi Новини. Содержание под стражей Кузьменко и Антоненко продлено до 13 сентября. Дугарь продлены возложенные на нее обязанности, в частности являться по требованию в суды и к правоохранителям. "Печерским районным судом Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу, и преподаватели учебного заведения", - написал ее адвокат Денис Ломанов. Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь.Кроме того, за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков. Тем временем бывший генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека.