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17 июля 2020, пятница, 10:37 176
Судебная власть 2020-07-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета

Суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета

Валерия Драгомирова
Убийство Шеремета, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, дело Шеремета
Павел Шеремет
Павел Шеремет

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.

Данное решение принял судья Виталий Писанец, передают Українськi Новини.

Содержание под стражей Кузьменко и Антоненко продлено до 13 сентября.

Дугарь продлены возложенные на нее обязанности, в частности являться по требованию в суды и к правоохранителям.

"Печерским районным судом Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу, и преподаватели учебного заведения", - написал ее адвокат Денис Ломанов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь.

Кроме того, за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков. 

Тем временем бывший генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека. 

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