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06 октября 2020, вторник, 16:29 175
Общество 2020-10-06T16:29:43+03:00
Українські Новини
Третий случай смерти от COVID-19 среди врачей зафиксирован в Донецкой области

Третий случай смерти от COVID-19 среди врачей зафиксирован в Донецкой области

Константин Долгий
Донецкая область, Краматорск, Смерть от коронавируса, Пандемия коронавируса, Коронавирус у медиков, Коронавирус в Донецкой области
Перчатки и респиратор. Фото: pixabay
Перчатки и респиратор. Фото: pixabay

В то время как в Донецкой ОГА заявили об угрожающем области дефиците медработников, которые занимаются лечение пациентов с коронавирусом, в одном из районных центров региона заболевание COVID-19 стало причиной смерти врача.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.

По словам заместителя начальника отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, очередной случай смерти медицинского работника был зафиксирован в Краматорске.

"Да, я подтверждаю, что вчера погиб третий врач в Донецкой области, в городе Краматорск. К сожалению, это третья смерть врача от коронавирусной болезни", — рассказал он.

Медики сделали все необходимое для своего заболевшего коллеги, отметил Педенко, однако COVID-19 оказался сильнее. Это уже третий случай в Донецкой области, когда врачи становятся жертвами коронавирусной инфекции.

Педенко также добавил, что от начала пандемии в Донецкой области диагноз COVID-19 поставили более 300 медицинским работникам.

Как сообщали Українські Новини, ранее от коронавирусной инфекции скончалась главный врач городской больницы в городе Покровск. По словам ее коллег, она долгое время лечилась от COVID-19, но организм не смог справиться с заболеванием.

Также сообщалось, что в Краматорске COVID-19 диагностировали у городского головы Андрея Панкова.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса среди студентов и преподавателей в Донецкой области на карантин закрылся один из вузов.

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