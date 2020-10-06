Третий случай смерти от COVID-19 среди врачей зафиксирован в Донецкой области

В то время как в Донецкой ОГА заявили об угрожающем области дефиците медработников, которые занимаются лечение пациентов с коронавирусом, в одном из районных центров региона заболевание COVID-19 стало причиной смерти врача. Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА. По словам заместителя начальника отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, очередной случай смерти медицинского работника был зафиксирован в Краматорске. "Да, я подтверждаю, что вчера погиб третий врач в Донецкой области, в городе Краматорск. К сожалению, это третья смерть врача от коронавирусной болезни", — рассказал он. Медики сделали все необходимое для своего заболевшего коллеги, отметил Педенко, однако COVID-19 оказался сильнее. Это уже третий случай в Донецкой области, когда врачи становятся жертвами коронавирусной инфекции. Педенко также добавил, что от начала пандемии в Донецкой области диагноз COVID-19 поставили более 300 медицинским работникам. Как сообщали Українські Новини, ранее от коронавирусной инфекции скончалась главный врач городской больницы в городе Покровск. По словам ее коллег, она долгое время лечилась от COVID-19, но организм не смог справиться с заболеванием. Также сообщалось, что в Краматорске COVID-19 диагностировали у городского головы Андрея Панкова. Кроме того, из-за вспышки коронавируса среди студентов и преподавателей в Донецкой области на карантин закрылся один из вузов.