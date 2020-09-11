В одном из райцентров Донецкой области от COVID-19 скончался главврач больницы

В одном из райцентров Донецкой области от COVID-19 скончался главврач больницы

В то время как в Хмельницкой области коронавирусная инфекция стала причиной смерти прокурора, в городе Покровск Донецкой области в результате COVID-19 умерла главный врач городской больницы.

Об этом говорится в сообщении Покровского городского совета в Facebook, передают Українські Новини.

Известно, что смерть 63-летней женщины наступила в четверг, 10 сентября. Перед этим она болела острой инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус нового типа SARS-CoV-2.

"От коронавирусной болезни умерла Наталья Кандыбко — главный врач КНП "Покровская городская больница Покровского городского совета". Покровск потерял высококвалифицированного специалиста и прекрасного человека", — говорится в сообщении.

Согласно данным, которые на своей странице в Facebook опубликовал глава ОГА Павел Кириленко, с начала пандемии в Покровске было подтверждено 22 случая заражения коронавирусом.

Всего в Донецкой области было выявлено 1 942 подтвержденных случая COVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 90 человек.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 11 сентября, в Украине был подтвержден новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также стало известно, что в лабораториях Одесской области полностью закончились тест-системы для выявления коронавируса.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко смогла побороть COVID-19.

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