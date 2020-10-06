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  • Зеленский вывел гендиректора "Укрпочты" Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"
06 октября 2020, вторник, 14:24 40
Политика 2020-10-06T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский вывел гендиректора "Укрпочты" Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский вывел гендиректора "Укрпочты" Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Надежда Комендантова
Укрпочта, Набсовет, Укроборонпром, Владимир Зеленский, Игорь Смелянский
Игорь Смелянский.
Игорь Смелянский.

Президент Владимир Зеленский после увольнения Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома", вывел генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №424 от 6 октября, передают Українськi Новини.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И. Смелянского", - сказано в нем.

14 августа Смелянский написал на имя Зеленского заявление об увольнении из набсовета по причине подписания "Укрпочтой" новой инвестиционной сделки, которую нельзя проводить с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль.

Он является гендиректором "Укрпочты" с июля 2016 года, а в набсовете "Укроборонпрома" проработал с октября 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора "Укроборонпрома" и назначил исполняющим обязанности Игоря Фоменко.

Ранее Абромавичус выступал за возвращение гигантских зарплат членам набсоветов госкомпаний.

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США

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