Зеленский вывел гендиректора "Укрпочты" Смелянского из набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский после увольнения Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома", вывел генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №424 от 6 октября, передают Українськi Новини.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" И. Смелянского", - сказано в нем.

14 августа Смелянский написал на имя Зеленского заявление об увольнении из набсовета по причине подписания "Укрпочтой" новой инвестиционной сделки, которую нельзя проводить с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль.

Он является гендиректором "Укрпочты" с июля 2016 года, а в набсовете "Укроборонпрома" проработал с октября 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора "Укроборонпрома" и назначил исполняющим обязанности Игоря Фоменко.

Ранее Абромавичус выступал за возвращение гигантских зарплат членам набсоветов госкомпаний.

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

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