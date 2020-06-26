Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело

Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть дело.

"НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР", - говорится в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, в мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО "Укрпочта" по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО "Укрпочта", обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.

Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО "Укрпочта" денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО "Укрпочта" в лице генерального директора и заместителей генерального директора.

НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.