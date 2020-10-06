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06 октября 2020, вторник, 12:36 117
Политика 2020-10-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Валерия Драгомирова
Укроборонпром, Владимир Зеленский, Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" и назначил исполняющим обязанности Игоря Фоменко.

Об этом говорится в указах №422 и №423 от 6 октября, передают Українськi Новини.

Причины увольнения документе не указаны. Абромавичус проработал в должности с сентября 2019 года.

В конце июля он заявил о возможности ухода, мотивируя тем, что шел на должность на 2-3 месяца.

Также он попросил Зеленского решить проблему с введенным ограничением заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий в 47 тыс. в месяц на период карантина.

На встрече с Зеленским в августе он предложил ему кандидатуру своего преемника, но публично не озвучил ее.

В сентябре Абромавичус подал заявление об увольнении.

По данным депутата Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослава Железняка, власть пыталась без каких-либо обсуждений назначить гендиректором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который занимает должность заведующего отделением безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе Президента.

Уволив Абромавичуса, Зеленский назначил и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Фоменко - заместителя гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Ранее Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group и ICDI Group.

Как сообщали Українськi Новини, В 2019 году предприятия государственного концерна "Укроборонпром" выполнили государственный оборонный заказ на 98%.

Ранее Абромавичус выступал за возвращение гигантских зарплат членам набсоветов госкомпаний.

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