Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает государственную дачу на территории резиденции в Конча-Заспе, куда он переехал в июле 2020 года, как отель. Он заявил, что хочет жить дома, потому они с женой ищут новое место. Об этом Зеленский рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас мы с женой ищем новое место. Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - сказал он.

Зеленский заявил, что выехал из своего частного дома под Киевом и продал его, поскольку "там было невозможно работать из-за ковида".

"Я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома", - сказал он.

В начале июля Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от продажи дома.

Пресс-служба Президента подтвердила, что он продал земельный участок и дом в Иванковичах (Киевская область) и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспу.

Как сообщали Українські Новини, для Зеленского и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились".

Ранее сообщалось о том, как выглядит дача в Конче-Заспе.

Также госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн.

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