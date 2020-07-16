подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 15:53 1238
Президент 2020-07-16T16:11:40+03:00
Українські Новини
"Украинский ампир". Как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский

"Украинский ампир". Как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский

Кира Молчанова
Конча-заспа, Дача, Владимир Зеленский, Загородный дом, Дача президента
Президентская дача. Скриншот
Президентская дача. Скриншот "Радио Свобода"

На прошлой неделе стало известно, что Президент Владимир Зеленский переехал из своего загородного дома в Иванковичах под Киевом на государственную дачу в Конче-Заспе, хотя еще в начале своего срока говорил, что готов отдать ее под детский лагерь. Журналисты "Радио Свобода" рассказали, что есть на президентской даче.

Новый дом Зеленского – это часть комплекса "Конча-Заспа", который находится в ведении Госуправления делами. Территория комплекса - 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата. Прямо на территории есть парки и озера.

С 2000 года комплекс находится в ведомстве Госуправления делами. Там проживают VIP-персоны, а сама территория закрыта для посетителей. Содержится на деньги налогоплательщиков.

После начала своей каденции Зеленский заявлял, что не видит смысла в подобных госдачах и считал, что их можно отдать под детские лагеря.

После появления расследования "Радио Свобода" в Офисе Президента объяснили, что Зеленский переехал в Конче-Заспу временно из-за продажи своего прежнего дома.

На даче, куда переехал Зеленский с семьей, раньше жил третий президент Украины Виктор Ющенко. Причем даже после того, как закончился его президентский срок. Ющенко покинул резиденцию только в 2014 году. Раньше здесь жил Леонид Кучма.

Дача - это трехэтажное здание. Скриншот: Радио СвободаДача - это трехэтажное здание. Скриншот: Радио Свобода

Вход на президентскую дачу Вход на президентскую дачу "охраняют" львы. Скриншот "Радио Свобода"

После отъезда Ющенко, на даче провели ремонт примерно на 5 млн гривен. Поменяли канализацию, деревянные лестницы и переложили полы. Также заменили пожарную сигнализацию.

Одна из комнат. Скриншот В интерьерах много дерева. Скриншот "Радио Свобода"

Сейчас дом представляет собой резиденцию, в которой много золота, мрамора, деревянной мебели и прочей роскоши. Также имеется и банный комплекс - с турецкой и финской баней, а также бассейном и солярием. В доме есть четыре спальни, кинозал, лифт, комната для игры в бильярд, массажный кабинет и даже мраморные санузлы и камины. Имеется винный погреб.

Одна из спален. Скриншот Одна из спален. Скриншот "Радио Свобода"

Резиденция занимает две с половиной тысячи квадратных метров. На ее содержание уходит более миллиона долларов в год. Территория вокруг дома – это три гектара земли, на которых кроме садов и лужаек расположился домик для гостей и чайная.

Бильярдная. Скриншот Бильярдная. Скриншот "Радио Свобода"

В оформлении комнат много декоративного золота. Скриншот В оформлении комнат много декоративного золота. Скриншот "Радио Свобода"

Рабочий кабинет. Скриншот Рабочий кабинет. Скриншот "Радио Свобода"

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Зеленский решил передать Фонду государственного имущества 5 объектов Государственного управления делами на приватизацию, среди которых отель "Днипро", а также планирует в будущем передать еще 9, включая комплекс отдыха "Пуща-Водица" и санаторий "Конча-Заспа".

Кроме того, Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Больше новостей о: Конча-заспа Дача Владимир Зеленский Загородный дом Дача президента

Зеленский продал свой дом и временно переехал на г...
Журналисты обнаружили "тайное" поместье Баканова п...
Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, ...
Бойко считает, что год работы новой власти – это г...
Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации
Все уже устали. Зеленский против продления карантина более чем на месяц
Новости
Нардеп от "Слуги народа" поддержал митинг Порошенко 16:13 Фото
В Ужгороде обрушили бетонную башню высотой в 60 метров 16:11
Президентская дача. Скриншот
"Украинский ампир". Как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский 15:53
Тело погибшего военного медика до сих пор не передали Украине 15:48
Перед выходными в Киеве открыли две трети пляжей 15:45
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов 23:53 Документ
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
В Киевской области количество новых случаев COVID-19 упало в два раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok