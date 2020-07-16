"Украинский ампир". Как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский

На прошлой неделе стало известно, что Президент Владимир Зеленский переехал из своего загородного дома в Иванковичах под Киевом на государственную дачу в Конче-Заспе, хотя еще в начале своего срока говорил, что готов отдать ее под детский лагерь. Журналисты "Радио Свобода" рассказали, что есть на президентской даче.

Новый дом Зеленского – это часть комплекса "Конча-Заспа", который находится в ведении Госуправления делами. Территория комплекса - 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата. Прямо на территории есть парки и озера.

https://www.youtube.com/watch?v=aivlD-Rc_Dk" frameborder="0" allowfullscreen>

С 2000 года комплекс находится в ведомстве Госуправления делами. Там проживают VIP-персоны, а сама территория закрыта для посетителей. Содержится на деньги налогоплательщиков.

После начала своей каденции Зеленский заявлял, что не видит смысла в подобных госдачах и считал, что их можно отдать под детские лагеря.

https://www.youtube.com/watch?v=sHreouOlDQM" frameborder="0" allowfullscreen>

После появления расследования "Радио Свобода" в Офисе Президента объяснили, что Зеленский переехал в Конче-Заспу временно из-за продажи своего прежнего дома.

На даче, куда переехал Зеленский с семьей, раньше жил третий президент Украины Виктор Ющенко. Причем даже после того, как закончился его президентский срок. Ющенко покинул резиденцию только в 2014 году. Раньше здесь жил Леонид Кучма.

Дача - это трехэтажное здание. Скриншот: Радио Свобода

Вход на президентскую дачу "охраняют" львы. Скриншот "Радио Свобода"

После отъезда Ющенко, на даче провели ремонт примерно на 5 млн гривен. Поменяли канализацию, деревянные лестницы и переложили полы. Также заменили пожарную сигнализацию.

В интерьерах много дерева. Скриншот "Радио Свобода"

Сейчас дом представляет собой резиденцию, в которой много золота, мрамора, деревянной мебели и прочей роскоши. Также имеется и банный комплекс - с турецкой и финской баней, а также бассейном и солярием. В доме есть четыре спальни, кинозал, лифт, комната для игры в бильярд, массажный кабинет и даже мраморные санузлы и камины. Имеется винный погреб.

Одна из спален. Скриншот "Радио Свобода"

Резиденция занимает две с половиной тысячи квадратных метров. На ее содержание уходит более миллиона долларов в год. Территория вокруг дома – это три гектара земли, на которых кроме садов и лужаек расположился домик для гостей и чайная.

Бильярдная. Скриншот "Радио Свобода"

В оформлении комнат много декоративного золота. Скриншот "Радио Свобода"

Рабочий кабинет. Скриншот "Радио Свобода"

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Зеленский решил передать Фонду государственного имущества 5 объектов Государственного управления делами на приватизацию, среди которых отель "Днипро", а также планирует в будущем передать еще 9, включая комплекс отдыха "Пуща-Водица" и санаторий "Конча-Заспа".

Кроме того, Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.