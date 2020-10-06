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06 жовтня 2020, вівторок, 12:10 4
Президент 2020-10-06T12:29:10+03:00
Українські Новини
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі

Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі

Елена Новикова
Конча-заспа, Дача, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, держдачі, резиденція
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський сприймає державну дачу на території резиденції в Конча-Заспі, куди він переїхав в липні 2020 року, як готель. Він заявив, що хоче жити вдома, тому вони з дружиною шукають нове місце. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Або побудуємо будинок, або візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, свій особистий сімейне гніздечко", - сказав він.

Зеленський заявив, що виїхав зі свого приватного будинку під Києвом і продав його, оскільки "там було неможливо працювати через ковід".

"Я тимчасово переїхав в резиденцію. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, за нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома", - сказав він.

На початку липня Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від продажу будинку.

Пресслужба Президента підтвердила, що він продав земельну ділянку і будинок в Іванковичах (Київська область) і тимчасово переїхав в державну резиденцію в Конча-Заспу.

Як повідомляли Українські Новини, на балансі Державного управління справами зараз знаходяться 7 державних резиденцій і 1 державна дача на території Києва та Київської області.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі зі свого заміського будинку в Іванковичах під Києвом, хоча ще на початку свого терміну говорив, що готовий віддати її під дитячий табір.

Крім того, державна дача в Конча-Заспі, куди переїхав жити Володимир Зеленський з сім'єю, обійдеться бюджету майже в 3,5 млн грн.

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