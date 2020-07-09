Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента

Офис Президента подтверждает, что Президент Владимир Зеленский продал земельный участок и дом в Иванковичах (Киевская область) и временно проживает в государственной резиденции в Конче-Заспе, о чем ранее стало известно из расследований журналистов Радио Свобода.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в ответе на запрос агентства.

7 июля Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Согласно внесенным им в реестр деклараций изменениям в имущественном состоянии, 2 июля имущество Президента на сумму 13 млн 470 тыс. гривен приобрела Валентина Кисель - жена заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юрия Киселя.

Зеленский получил 1 млн 356 тыс. гривен за продажу ей земельного участка, а еще 12 млн 114 тыс. гривен - за отчуждение недвижимого имущества, но какого именно - не было указано.

Согласно декларации главы государства за 2019 год, в его собственности есть только один земельный участок - в Иванковичах Киевской области, где он проживает вместе с семьей.

Этот участок площадью 1,2 тыс. кв. м Зеленский приобрел в 2009 году за 702 тыс. гривен.

В то же время дом на этом участке площадью 354 кв. м, где проживает семья Президента, обошелся Зеленскому в 2008 году в 815 тыс. гривен.

Какое недвижимое имущество Зеленский продал за 12 млн гривен - не было известно.

Принадлежащие ему паркоместа и квартиры в Киеве были приобретены по цене от 145 до 745 тыс. гривен.

Только квартира в Киеве на 270 тыс. кв. м стоит 19,3 млн гривен, однако ее собственником является зарегистрированная на Кипре компания Aldorante Limited, а семья Зеленского имеет право пользования.

Українські Новини сразу обратились в Офису Президента с просьбой пояснить, какое имущество продал Президент и где он проживает на данный момент.

Пресс-служба пообещала ответить, но не оперативно, поскольку два дня подряд Зеленский с командой пребывал в рабочих поездках в регионах.

9 июля "Радио Свобода" обнародовало расследование о том, что Зеленский переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе.

Агентство попросило Офис Президента прокомментировать эту информацию.

Офис заявил, что Зеленский продал земучасток и дом в Иванковичах, но не подтвердил продажу квартиры в центре Киева.

Также Офис подтвердил, что Зеленский с семьей проживает в госрезиденции, но заверил, что это временно.

Где Президент планирует жить в будущем, пресс-служба не уточнила.

Ранее Зеленский неоднократно жаловался на частые протесты возле его дома в Иванковичах и квартиры в центре Киева, которые доставляют неудобства также соседям Президента.

Как сообщали Українськi Новини, перед появлением в реестре данных о продаже имущества пресс-служба Президента сообщила, что Зеленский заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Однако эти изменения касалась облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен. Позже президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества, в частности, он продал свой дом в Иванковичах.

Тем временем, НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением этих данных и передаст соответствующие материалы в суд.