подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 22:50 548
Президент 2020-07-09T23:47:09+03:00
Українські Новини
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента

Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента

Надежда Комендантова
Конча-заспа, Переезд, Госдача, Владимир Зеленский, Офис Президента Украины
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Офис Президента подтверждает, что Президент Владимир Зеленский продал земельный участок и дом в Иванковичах (Киевская область) и временно проживает в государственной резиденции в Конче-Заспе, о чем ранее стало известно из расследований журналистов Радио Свобода.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в ответе на запрос агентства.

7 июля Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Согласно внесенным им в реестр деклараций изменениям в имущественном состоянии, 2 июля имущество Президента на сумму 13 млн 470 тыс. гривен приобрела Валентина Кисель - жена заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юрия Киселя.

Зеленский получил 1 млн 356 тыс. гривен за продажу ей земельного участка, а еще 12 млн 114 тыс. гривен - за отчуждение недвижимого имущества, но какого именно - не было указано.

Согласно декларации главы государства за 2019 год, в его собственности есть только один земельный участок - в Иванковичах Киевской области, где он проживает вместе с семьей.

Этот участок площадью 1,2 тыс. кв. м Зеленский приобрел в 2009 году за 702 тыс. гривен.

В то же время дом на этом участке площадью 354 кв. м, где проживает семья Президента, обошелся Зеленскому в 2008 году в 815 тыс. гривен.

Какое недвижимое имущество Зеленский продал за 12 млн гривен - не было известно.

Принадлежащие ему паркоместа и квартиры в Киеве были приобретены по цене  от 145 до 745 тыс. гривен.

Только квартира в Киеве на 270 тыс. кв. м стоит 19,3 млн гривен, однако ее собственником является зарегистрированная на Кипре компания Aldorante Limited, а семья Зеленского имеет право пользования.

Українські Новини сразу обратились в Офису Президента с просьбой пояснить, какое имущество продал Президент и где он проживает на данный момент.

Пресс-служба пообещала ответить, но не оперативно, поскольку два дня подряд Зеленский с командой пребывал в рабочих поездках в регионах.

9 июля "Радио Свобода" обнародовало расследование о том, что Зеленский переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе.

Агентство попросило Офис Президента прокомментировать эту информацию.

Офис заявил, что Зеленский продал земучасток и дом в Иванковичах, но не подтвердил продажу квартиры в центре Киева.

Также Офис подтвердил, что Зеленский с семьей проживает в госрезиденции, но заверил, что это временно.

Где Президент планирует жить в будущем, пресс-служба не уточнила.

Ранее Зеленский неоднократно жаловался на частые протесты возле его дома в Иванковичах и квартиры в центре Киева, которые доставляют неудобства также соседям Президента.

Как сообщали Українськi Новини, перед появлением в реестре данных о продаже имущества пресс-служба Президента сообщила, что Зеленский заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Однако эти изменения касалась облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен. Позже президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества, в частности, он продал свой дом в Иванковичах.

Тем временем, НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением этих данных и передаст соответствующие материалы в суд.

Больше новостей о: Конча-заспа Переезд Госдача Владимир Зеленский Офис Президента Украины

Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, ...
7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую ...
Михаил Подоляк: все, что будет сделано президентом...
Министр сельского хозяйства будет назначен максиму...
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента
В Тернополе ослабляют карантин
Новости
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:53 Документ
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента 22:50
В Тернополе ослабляют карантин 22:18
С понедельника Британия еще больше ослабляет карантин 21:58
Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, которую отремонтировали за госсчет, — расследование 21:53
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Эксперты рассказали, что будет с курсом валют после отставки Смолия 06:15
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok