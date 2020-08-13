Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн. — Офис Президента

Государственная дача в Конча-Заспе, куда переехал жить Владимир Зеленский с семьей, обойдется бюджету почти в 3,5 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев, который накануне отправил соответствующий запрос в Офис Президента.

В 2020-м году на резиденцию потратят почти 3 млн 430 тысяч грн., в прошлом году ее содержание обошлось бюджету в 3 млн 402 тыс. грн.

Кроме того, в июне-июле на даче прошел ремонт, который обошелся бюджету в 1 млн 299 тыс. грн.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Зеленский решил передать Фонду государственного имущества 5 объектов Государственного управления делами на приватизацию, среди которых отель "Днипро", а также планирует в будущем передать еще 9, включая комплекс отдыха "Пуща-Водица" и санаторий "Конча-Заспа".

Кроме того, Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

На госдаче, куда переехал Зеленский, есть банный комплекс, бассейн, солярий, четыре спальни, кинозал, лифт, комната для игры в бильярд, много позолоты, дерева, мрамора и прочей роскоши.