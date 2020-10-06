Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — полиция

2 пилота погибли из-за падения самолета в Киевской области. Предварительно известно, что самолет был самодельным.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"Вчера, 5 октября в 18:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Победа Барышевского района горит самолет. На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство местного отделения полиции, работники Следственного управления полиции Киевской области, криминалистическая лаборатория и спасатели, которые ликвидировали пожар", - сказано в нем.

Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был произведен кустарным способом, и допустил его падение.

В результате погибли двое пилотов 55 и 46 лет, их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств происшествия, которые привели к трагедии.

Как сообщали Українськi Новини, на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот которого погиб на месте.

17 июля в Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group.

17 июня легкомоторный самолет Y1 "Дельфин" разбился в Одессе. Он упал на гипермаркет сразу после взлета. Позже стало известно, что один из пилотов погиб на месте, другой был госпитализирован, но скончался в больнице.

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