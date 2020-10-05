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05 октября 2020, понедельник, 21:24 234
Происшествия 2020-10-05T21:24:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области упал мотодельтаплан. Погибли 2 человека

В Киевской области упал мотодельтаплан. Погибли 2 человека

Александр Савич
Мотодельтаплан, Дельтаплан, Барышевский район, падение дельтаплана
В Киевской области упал мотодельтаплан. Фото: depositphotos.com
В Киевской области упал мотодельтаплан. Фото: depositphotos.com

В Киевской области сегодня, 5 октября, упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека, тогда как в сентябре в Житомирской области вследствие падения дельтаплана погиб пилот. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 5 октября возле села Перемога Барышевского района в Киевской области на поле упал мотодельтаплан. 2 человека погибли.

"Проводится обследование территории.

На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ДСНС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", – сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины падения мотодельтаплана на данный момент неизвестны.

Подробности о личностях погибших также не раскрываются.

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