Літак, що впав на Київщині, був саморобним, - поліція

Внаслідок падіння літака в Київській області загинули 2 пілоти, п опередньо встановлено, що літак був саморобним.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Вчора, 5 жовтня о 18:40 за спецлінією "102" надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Перемога Баришівського району горить літак. На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво місцевого відділення поліції, працівники слідчого управління поліції Київської області, криміналістична лабораторія і рятувальники, які ліквідували пожежу", - сказано в ньому.

Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, який був проведений кустарним способом, і допустив його падіння.

Внаслідок чого загинули двоє пілотів 55 і 46 років, їх тіла направлені на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставин події, які призвели до трагедії.

Як повідомляли Українськi Новини, на Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот якого загинув на місці.

17 липня в Макарівському районі Київської області біля села Наливайківка впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group.

17 червня легкомоторний літак Y1 "Дельфін" розбився в Одесі. Він впав на гіпермаркет відразу після зльоту. Пізніше стало відомо, що один з пілотів загинув на місці, інший був госпіталізований, але помер в лікарні.

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