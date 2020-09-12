В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

После того как в Житомирской области потерпел крушение дельтаплан, обрабатывающий сельскохозяйственные поля, на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот которого погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Инцидент произошел в субботу, 12 сентября, около 8 часов утра вблизи населенного пункта Дьякова в Бурынском районе области. По предварительной информации, в поле возле села разбился самолет Х-32 "Бекас".

Место крушения легкомоторного самолета в Сумской области. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС

На место были отправлены сотрудники 23-й государственной пожарно-спасательной части и отделение группы специальной пожарной техники из областного центра.

На месте крушения были обнаружены обгоревшие обломки самолеты. Специалисты выясняют причину падения самолета и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Сумской области одномоторный самолет рухнул в поле. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, ранее на западе Германии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом после столкновения с воздушным шаром. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся.

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