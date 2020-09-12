подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 15:08 419 Фото
Происшествия 2020-09-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Константин Долгий
Крушение самолета, Сумская область, Падение самолета, происшествие, ГСЧС
Легкомоторный самолет Х-32
Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Фото. wikipedia.org

После того как в Житомирской области потерпел крушение дельтаплан, обрабатывающий сельскохозяйственные поля, на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот которого погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Инцидент произошел в субботу, 12 сентября, около 8 часов утра вблизи населенного пункта Дьякова в Бурынском районе области. По предварительной информации, в поле возле села разбился самолет Х-32 "Бекас".

Место крушения легкомоторного самолета в Сумской области. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧСМесто крушения легкомоторного самолета в Сумской области. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС

На место были отправлены сотрудники 23-й государственной пожарно-спасательной части и отделение группы специальной пожарной техники из областного центра.

На месте крушения были обнаружены обгоревшие обломки самолеты. Специалисты выясняют причину падения самолета и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Сумской области одномоторный самолет рухнул в поле. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧСВ Сумской области одномоторный самолет рухнул в поле. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, ранее на западе Германии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом после столкновения с воздушным шаром. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся.

Больше новостей о: Крушение самолета Сумская область Падение самолета происшествие ГСЧС

Полиция ликвидировала плантацию конопли на 7 млн г...
Иран во время переговоров в Украине согласился воз...
У США на Аляске столкнулись два одномоторных самол...
В Киеве на станции "Караваевы дачи" сошла с рельс ...
В Киеве второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
Новости
Как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне": объяснение КГГА 16:48
Стабильное, без неожиданностей, — врачи прокомментировали состояние избитого Балуха 16:27
В поезде "Ужгород-Одесса" пьяный пассажир устроил драку, проводится спецрасследование 16:08
Люди собрались у шахты, где произошел обвал. Фото: скриншот YouTube
В Конго 50 человек погибли после обрушения на золотом прииске 15:52 Видео
К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев 15:28
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
больше новостей
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok